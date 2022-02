18:57 - | [En Vivo] #CooperativaContigo Gobernador de Antofagasta: Tuvo que morir un joven para que se publicara el reglamento de una ley que llevábamos meses esperando... Falta que el Estado se anteponga a los problemas y no que esté siempre reaccionando

18:54 - | [En Vivo] #CooperativaContigo Gobernador de Antofagasta, Ricardo Díaz: El estado de excepción ayuda en la medida de que sea excepcional y que dé una señal de que ya no se va a permitir este ingreso irregular, pero no que sea permanente

18:49 - | [En Vivo] #CooperativaContigo Gobernador de Antofagasta, Ricardo Díaz: Me informa Carabineros que Tocopilla es el único punto que se mantiene trabado https://www.cooperativa.cl/radioenvivo/

18:41 - | Críticas de senadora Ximena Rincón (DC): Que pena que no exista respeto por el Estado de Derecho, que pena que este gobierno no conduzca hasta el último día de gobierno. No solo solidarizo con la familia de Bayron, también con todas y todos los hombres y mujeres de Antofagasta.