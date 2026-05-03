Colo Colo sacó adelante la tarea ante Coquimbo para volver a dormir como puntero
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Colo Colo aprovechó su partido pendiente para dar un golpe de autoridad y consolidarse como puntero de la liga tras derrotar 3-1 a Coquimbo Unido. El cuadro albo debió extremar recursos ante un ordenado elenco "pirata" que dio pelea hasta el final, encontrando la llave del triunfo gracias a la contundencia de Javier Correa en la recta final.
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