Tras una presunta transacción de drogas fallida, una pareja arribó baleada a la exPosta Central esta jornada, a bordo de un vehículo que presentaba múltiples daños de disparos.

Según información preliminar, los hechos ocurrieron en la población La Legua de la comuna de San Joaquín, donde los afectados -un hombre con antecedentes y una mujer- sufrieron un ataque a disparos desde otro móvil mientras efectuaban la supuesta transacción.

El primero, de 37 años, sufrió tres balazos, mientras que la segunda, de 23 y que estaba en el asiento del copiloto, recibió cinco. Tras ello, condujeron hasta la exPosta Central, ubicada en Santiago Centro, para ser atendidos de urgencia.

El vehículo, estacionado frente al recinto, presentaba más de 15 impactos balísticos y tenía su parabrisas roto. Además, en su interior tenía manchas de sangre.

El sitio del suceso es custodiado por Carabineros, que está a la espera de la PDI para desarrollar los peritajes.

LEER ARTICULO COMPLETO