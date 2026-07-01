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Balogun se llevó los focos con gol y expulsión en el avance de Estados Unidos a octavos

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Estados Unidos venció por 2-0 a Bosnia-Herzegovina y clasificó a octavos de final del Mundial 2026, con Folarin Balogun siendo figura y villano, pues abrió la cuenta pero también fue expulsado en el segundo tiempo, quedando suspendido para, al menos, la siguiente ronda ante Bélgica.

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