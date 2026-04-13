Alcaldes y dirigentes de partidos de oposición se reunieron en la sede del PS para generar instancias de coordinación, tras un mes de gobierno de José Antonio Kast y con miras a la tramitación del proyecto de ley misceláneo que ingresará el Ejecutivo al Congreso.

La iniciativa plantea, entre sus variados puntos, la rebaja del impuesto corporativo -actualmente en 27%- y que La Moneda busca dejar en 23% al final del actual período presidencial.

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