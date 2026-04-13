Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago25.0°
Humedad35%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Alcaldes y partidos de oposición buscan articularse contra Kast

Publicado:
Llévatelo:
Fotos Destacadas
Fotos Recientes
Fotos + Vistas
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

Alcaldes y dirigentes de partidos de oposición se reunieron en la sede del PS para generar instancias de coordinación, tras un mes de gobierno de José Antonio Kast y con miras a la tramitación del proyecto de ley misceláneo que ingresará el Ejecutivo al Congreso.

La iniciativa plantea, entre sus variados puntos, la rebaja del impuesto corporativo -actualmente en 27%- y que La Moneda busca dejar en 23% al final del actual período presidencial.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados