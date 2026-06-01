El Presidente José Antonio Kast encabezó, la mañana de este lunes, la fotografía oficial junto a su gabinete en el palacio presidencial de Cerro Castillo, en Viña del Mar, en la previa de su primera Cuenta Pública frente al Congreso.

En el Parlamento, en tanto, se afinan los últimos detalles para la jornada.

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