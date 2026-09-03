Dirigentes de los partidos de izquierda, junto a referentes sociales e intelectuales, se congregaron este jueves en el Hotel Fundador, en el centro de Santiago, para participar en el encuentro "Democracia Siempre".

La cita se desarrolla como una contraposición directa a la realización paralela del Foro Madrid, evento que reúne en la capital a líderes de la derecha internacional.

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