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"Democracia Siempre", la cumbre del progresismo en respuesta al Foro Madrid

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Dirigentes de los partidos de izquierda, junto a referentes sociales e intelectuales, se congregaron este jueves en el Hotel Fundador, en el centro de Santiago, para participar en el encuentro "Democracia Siempre".

La cita se desarrolla como una contraposición directa a la realización paralela del Foro Madrid, evento que reúne en la capital a líderes de la derecha internacional.

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