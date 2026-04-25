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Kast participó del Consejo General de RN, que proclamó a Andrea Balladares como presidenta

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El Presidente José Antonio Kast participó este sábado del Consejo General de Renovación Nacional (RN), instancia en que asumió la nueva directiva de la colectividad, encabezada por la senadora Andrea Balladares.

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