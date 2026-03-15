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Kast asistió a Servicio de Acción de Gracias y Oración por el Gobierno

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El Presidente José Antonio Kast asistió esta mañana al Servicio de Acción de Gracias y Oración por el Gobierno; evento organizado por el Centro Cristiano Internacional (Ccint) que reunió a autoridades políticas y religiosas.

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