Kast asistió a Servicio de Acción de Gracias y Oración por el Gobierno
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El Presidente José Antonio Kast asistió esta mañana al Servicio de Acción de Gracias y Oración por el Gobierno; evento organizado por el Centro Cristiano Internacional (Ccint) que reunió a autoridades políticas y religiosas.
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