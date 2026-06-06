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Kast participó en reforestación del Cerro Colorado, en Renca

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El Presidente José Antonio Kast participó este sábado en una actividad de reforestación del Cerro Colorado, ubicado en la capitalina comuna de Renca.

La actividad, que se dio en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, contó con la participación de autoridades como el gobernador regional metropolitano, Claudio Orrego; y del alcalde de Renca, Claudio Castro.

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