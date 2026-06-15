Advierten riesgo de caída de cruz en la iglesia de Los Padres Carmelitas en Viña del Mar
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La cruz ubicada en la parte superior de la iglesia de Los Padres Carmelitas, ubicada en Avenida Libertad, en el centro de Viña del Mar, permanece inclinada tras el sismo que afectó a la Región de Valparaíso a fines de mayo. El movimiento provocó daños en la estructura, cuya condición mantiene preocupación entre vecinos y feligreses.
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