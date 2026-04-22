El ministro de Transportes, Louis de Grange, encabezó el viaje inaugural del tren SFE12, el primero de cinco que ingresarán a la flota del metro de Valparaíso (EFE Valparaíso) para aumentar la capacidad de transporte del servicio Limache-Puerto.

El moderno automotor de tres coches, importado desde China en septiembre pasado, permitirá transportar 660 personas por viaje y, a partir de hoy, estará circulando en las vías con pasajeros.

En la instancia también estuvo presente el delegado presidencial de Valparaíso, Manuel Millones, que valoró la "importante inversión que hace el Estado de Chile para potenciar el transporte ferroviario”.

Asimismo, el gerente general de EFE, José Solorza, destacó que "el año pasado inauguramos (la estación) Valencia y ahora estamos poniendo en servicio nuevos trenes, de muy alto estándar, que van a mejorar nuestra operación, sobre todo en las horas punta. Hoy comienza a operar el primero de cinco trenes y, cuando estén todos en régimen, aumentaremos la capacidad del corredor Limache-Puerto en un 20% en hora punta”.

La incorporación del tren se da en un contexto de aumento de pasajeros, con cifras récord para Metro: marzo de 2026 fue el mes de mayor afluencia en toda su historia, con 2.353.082 viajes.

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