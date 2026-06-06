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El tropiezo de La Roja Sub 20 ante Brasil en el Estadio Nacional

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La Roja Sub 20, dirigida por Sebastián Miranda, perdió por 0-1 ante Brasil este sábado en el Estadio Nacional, en amistoso preparatorio para el Sudamericano de 2027.

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