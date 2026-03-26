El caso de la denominada "jauría del Biobío" sumó la detención de cinco nuevos imputados por la golpiza que terminó con la muerte de Cristóbal Miranda Olivares en Talcahuano. La Fiscalía investiga el hecho como homicidio calificado y no descarta la participación de más personas.

Sobre estos avances se refirió Vicente Miranda, hermano de la víctima y testigo del ataque, quien abordó el impacto de las nuevas detenciones, "sabíamos que esto iba a pasar y creemos que faltan muchos más cómplices".

LEER ARTICULO COMPLETO