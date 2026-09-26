Panel Ciudadano UDD: un 51% apoya la incorporación de Chile al "Escudo de las Américas"

Un 51% de la ciudadanía aprueba el ingreso de Chile al "Escudo de las Américas", en contraste con un 32% que rechaza la medida, según reveló la última edición de la encuesta Panel Ciudadano UDD, difundida por El Mercurio.

El estudio de opinión se desarrolló en medio de la controversia política surgida tras la confirmación de la incorporación del país a este bloque de 15 naciones, impulsado por Estados Unidos para coordinar acciones contra el crimen organizado transnacional y el narcotráfico.

Los resultados evidencian una fractura según la postura ideológica de los consultados: El respaldo a la alianza alcanza un 78% entre las personas que se identifican políticamente con la derecha; en contraste, la aprobación cae al 23% en los segmentos de izquierda y centroizquierda.

Durante su gira en Nueva York, el Mandatario remarcó que la medida "busca facilitar la coordinación y el intercambio de información entre los países participantes". (FOTO: ATON)

La incorporación formal al bloque fue dada a conocer por el Presidente José Antonio Kast durante su visita oficial a Nueva York. .

En sus declaraciones, el Mandatario enfatizó que el mecanismo no constituye un tratado y que tampoco contempla operaciones militares contra organizaciones criminales, precisando que el objetivo central consiste en fortalecer la cooperación y el seguimiento de bandas delictivas que operan a nivel transnacional.

Retorno del general Baquedano logra 61% de respaldo

Por otra parte, un 61% de los encuestados apoya el retorno del monumento del general Manuel Baquedano a su sitio histórico en el sector céntrico de la capital, mientras que solo un 7% manifiesta su desacuerdo con la medida, según la encuesta Panel Ciudadano UDD.

La adhesión a la restitución de la pieza escultórica se eleva a un 91% entre los consultados de derecha, frente a un 31% registrado en el bloque de izquierda. Con una diferencia de 60 puntos porcentuales, este acápite también representó una importante brecha ideológica.

La reinauguración de la estatua ecuestre en su ubicación original cuenta con una amplia mayoría favorable en la ciudadanía. (FOTO: ATON)

Junto con evaluar el retorno de la estatua, la medición reveló que una mayoría del 58% se manifestó partidaria de preservar el nombre tradicional de Plaza Baquedano. Por su parte, un 20% de las preferencias se inclinó por adoptar la designación de Plaza Dignidad, surgida tras el estallido social.

Negativa a ampliar detención de migrantes irregulares

Por otra parte, un 45% de la ciudadanía considera como "mala" la decisión de la Cámara de Diputadas y Diputados de rechazar la norma que ampliaba de cinco a 30 días la detención de extranjeros en situación irregular, frente a un 34% que la evaluó como "buena".

La iniciativa legal desestimada en el Congreso fue rechazada por apenas un voto de diferencia. Su propósito radicaba en dotar de una ventana temporal más extensa a la autoridad para concretar expulsiones administrativas de personas indocumentadas.

A diferencia de los debates sobre el Escudo de las Américas y la estatua de Baquedano, donde el corte predominante fue la postura política, en este caso la principal disparidad de criterios se estructuró a partir de rangos etarios.

La determinación adoptada por los diputados fue calificada como "mala" por el 45% de los encuestados. (FOTO: ATON)

Según informó la encuesta Panel Ciudadano UDD, el descontento con la votación fue más moderado en los segmentos jóvenes, donde la evaluación negativa marcó un 36%.

En contraparte, el rechazo a la decisión parlamentaria creció de en los grupos de mayor edad, alcanzando un 50% entre las personas de 51 a 60 años.