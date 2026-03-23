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Primera caída de nieve marca el inicio del otoño en la cordillera de Santiago

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El fenómeno se registró en Valle Nevado este 23 de marzo, anticipando las condiciones invernales en la zona central del país.

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