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Zona central del país vivió el primer día de bajas temperaturas en el año

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Bajas temperaturas se registraron en la zona central del país durante la mañana de este lunes, donde los termómetros marcaron 5 grados Celsius a las 07:49 horas en la comuna de Pudahuel.

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