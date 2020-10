La estadounidense Southwest Airlines tuvo que ofrecer disculpas y una compensación a Kayla Eubanks, una mujer que intentó subirse a un vuelo de la aerolínea en Nueva York, pero una empleada le negó abordar acusando que su vestimenta era "obscena y ofensiva". El reclamo se volvió viral y la joven mostró cómo estaba vestida realmente: "Me echaron del vuelo porque mis pechos son 'obscenos y ofensivos'. Me dijeron que los pasajeros me podrían mirar y sentirse ofendidos". Su caso provocó indignación en redes por lo mal que la trataron.

