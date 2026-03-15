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El inédito festejo de Kimi Antonelli coronó en China otro gran fin de semana de Mercedes

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La escudería Mercedes volvió a sellar el "un-dos" en la Fórmula 1 tras el Gran Premio de China, segunda fecha de la temporada 2026. Esta vez, el joven italiano Andrea Kimi Antonelli superó a George Russell para celebrar la conquista de su primera carrera como corredor de F1.

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