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La celebración de Kimi Antonelli y Mercedes en Suzuka tras otro fin de semana redondo

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La escudería Mercedes sigue firme en la Fórmula 1 con un nuevo festejo de sus pilotos, esta vez del italiano Andrea Kimi Antonelli, quien de forma consecutiva logró en el Gran Premio de Japón la segunda victoria de su carrera; conquista en el circuito de Suzuka que además lo convirtió en el puntero más joven en la historia del Mundial de pilotos.

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