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Russell y Piastri lideraron los entrenamientos libres en el GP de Japón

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El británico George Russell (Mercedes) y el australiano Oscar Piastri (McLaren) lideraron la primera y segunda tanda de prácticas libres, respectivamente, en la previa del Gran Premio de Japón.

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