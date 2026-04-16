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Stephen Curry mantuvo con vida a los Warriors en el play-in de la NBA

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Stephen Curry se vistió este miércoles de verdugo en el duelo a vida o muerte de play-in entre Los Angeles Clippers y Golden State Warriors, en el que los de la Bahía se impusieron por 121-126 para aspirar todavía a la última plaza de play-offs.

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