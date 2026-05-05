Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Nublado
Santiago16.7°
Humedad61%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Claudio Bravo brindó charla motivacional a alumnos de la Escuela de Carabineros

Publicado:
Llévatelo:
Fotos Destacadas
Fotos Recientes
Fotos + Vistas
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

Este martes, el excapitán de la selección chilena Claudio Bravo realizó una charla motivacional dirigida a los alumnos de la Escuela de Formación de Carabineros. Durante la actividad, realizada en el gimnasio de la institución, lució un jockey del cuerpo policial y aportó un par de guantes y una camiseta oficial de La Roja modelo 2016/17; autografiada con dedicatoria.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados