Ryan Torrero volvió a mostrar su faceta de modelo
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Ryan Torrero volvió a mostrar su faceta de modelo
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La guardameta Ryan Torrero, quien actualmente milita en Colo Colo y es parte constante de la selección chilena, volvió a mostrar su faceta como modelo luego de compartir unas postales a través de su perfil de Instagram luego de participar de un desfile de una reconocida tienda.
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