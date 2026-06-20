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Palavecino, Zampedri y Montes sellaron el feliz arranque de la UC en Copa Chile ante Copiapó

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Universidad Católica debutó en la Copa Chile 2026 con un sólido 3-0 a domicilio contra Deportes Copiapó, gracias a las anotaciones de Matías Palavecino (21); Fernando Zampedri (52') y Clemente Montes (79') en el Estadio "Luis Valenzuela Hermosilla".

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