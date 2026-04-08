Coquimbo arrancó la Copa Libertadores con un batallado empate frente a Nacional
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En su retorno a la Copa Libertadores después de 34 años, Coquimbo Unido cosechó un tardío 1-1 ante Nacional en el "Francisco Sánchez Rumoroso". Sebastián Coates abrió la cuenta para el "bolso" y Manuel Fernández igualó en los descuentos.
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