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Coquimbo arrancó la Copa Libertadores con un batallado empate frente a Nacional

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En su retorno a la Copa Libertadores después de 34 años, Coquimbo Unido cosechó un tardío 1-1 ante Nacional en el "Francisco Sánchez Rumoroso". Sebastián Coates abrió la cuenta para el "bolso" y Manuel Fernández igualó en los descuentos.

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