La formación que prepara Universidad Católica en su visita a Cruzeiro
Publicado:
Fotos Destacadas
Unión La Calera logró vital triunfo sobre Deportes Concepción
Protestas campesinas en Colombia bloquean acceso a aeropuerto de Bucaramanga
Por amenaza de tiroteo y bomba, DUOC de Valparaíso suspendió clases y evacuo su sede
Fotos Recientes
La formación que prepara Universidad Católica en su visita a Cruzeiro
Harvey Weinstein reapareció en el inicio de su nuevo juicio por violación
Unión La Calera logró vital triunfo sobre Deportes Concepción
Universidad Católica visita este miércoles Belo Horizonte para medirse ante Cruzeiro por la segunda fecha de la Copa Libertadores.
Con el objetivo de recuperarse de la derrota en el debut, el director técnico de los Cruzados, Daniel Garnero, mantiene una duda para su once inicial: Matías Palavecino o Clemente Montes.
Suscríbete a nuestro newsletter
Relacionados