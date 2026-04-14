Universidad Católica visita este miércoles Belo Horizonte para medirse ante Cruzeiro por la segunda fecha de la Copa Libertadores.

Con el objetivo de recuperarse de la derrota en el debut, el director técnico de los Cruzados, Daniel Garnero, mantiene una duda para su once inicial: Matías Palavecino o Clemente Montes.

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