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Universidad Católica logró un inédito triunfo ante Boca Juniors en el mítico Estadio La Bombonera, con un golazo de Clemente Montes, y accedió a octavos de final de la Copa Libertadores como ganador del "Grupo de la Muerte". De paso, los "cruzados" eliminaron a los "xeneizes" del máximo torneo continental.
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