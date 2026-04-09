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Coquimbo Unido consiguió un apretado empate ante Nacional en su estreno por la fase grupal de la Copa Libertadores. Tras el agónico 1-1 de los chilenos en el "Francisco Sánchez Rumoroso", los medios uruguayos se tomaron muy mal el final del encuentro.
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