Universidad Católica desafía a Estudiantes por Copa Libertadores
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12:37 - | Revisa la previa del duelo que jugará la UC ante Estudiantes
La UC visita a Estudiantes con la ilusión de un buen inicio en los octavos de Libertadores https://t.co/uduY6SZalN pic.twitter.com/vuaKo8XK44— Cooperativa (@Cooperativa) August 11, 2026
12:35 - | "Es un equipo muy complejo": DT de Estudiantes elogió a la UC antes de su choque por Libertadores
"Es un equipo muy complejo": DT de Estudiantes elogió a la UC antes de su choque por Libertadores https://t.co/3Squb7CicD pic.twitter.com/lWgp425fCF— Cooperativa (@Cooperativa) August 11, 2026
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