Vadalá fue el gran héroe de Coquimbo Unido con un doblete para vencer a Universitario
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Coquimbo Unido, gracias a dos goles de Guido Vadalá en el segundo tiempo, remontó por 2-1 ante Universitario de Deportes por la cuarta fecha de la Copa Libertadores 2026, siendo el primer festejo "pirata" como local ante un equipo extranjero en el máximo torneo continental, que además sirvió para asentarse junto a Deportes Tolima con siete puntos en la cima del Grupo B.
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