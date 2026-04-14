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O'Higgins tropezó en el Morumbí y sufrió su primera caída en la Copa Sudamericana

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O'Higgins sumó su primera derrota en la Copa Sudamericana tras caer 2-0 ante Sao Paulo en el Morumbí por la segunda fecha de la fase de grupos. Los goles del encuentro fueron anotados por Luciano y Artur

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