Deportes Concepción lanzó indumentaria especial para conmemorar sus 60 años
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Deportes Concepción lanzó dos camisetas conmemorativas que usarán en abril, en el marco de sus 60 años de historia. "Hay amores que nacen antes que uno mismo", expresó el club penquista en sus redes sociales en el lanzamiento de la indumentaria.
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