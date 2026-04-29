Este miércoles. el Subsecretario del Deporte, Andrés Otero y la Directora del IND, Lorena Castillo en conjunto a autoridades de la ANFP anunciaron que La Roja femenina recibirá a la selección ecuatoriana en el Estadio Nacional el viernes 5 de junio en horario por confirmar.

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