El IND y la ANFP anunciaron que La Roja femenina recibirá a Ecuador en el Estadio Nacional
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Este miércoles. el Subsecretario del Deporte, Andrés Otero y la Directora del IND, Lorena Castillo en conjunto a autoridades de la ANFP anunciaron que La Roja femenina recibirá a la selección ecuatoriana en el Estadio Nacional el viernes 5 de junio en horario por confirmar.
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