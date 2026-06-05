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La amarga eliminación de la Roja en el camino al Mundial 2027

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Chile vio sepultadas sus opciones de clasificar al Mundial de Brasil 2027 después de una dolorosa derrota por 1-2 ante Ecuador en el Estadio Nacional. El resultado estuvo marcado por dos errores de Christiane Endler para el cuadro dirigido por Luis Mena.

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