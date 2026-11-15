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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga de Ascenso

Deportes Copiapó vence a Santiago Wanderers en la última fecha del Ascenso

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

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Deportes Copiapó vence a Santiago Wanderers en la última fecha del Ascenso
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Este domingo se cierra la fase regular de la Liga de Ascenso, con una gran jornada de partidos en simultáneo que definirá el título entre Cobreloa y San Luis, junto a la lucha por la permanencia entre Rangers, Deportes Santa Cruz y Unión San Felipe.

- Sigue los duelos en Cooperativa.cl:

Domingo 15 de noviembre

  • Santiago Wanderers 0-1 Deportes Copiapó, Primer tiempo. Estadio "Elías Figueroa".

0-1: 6' Manuel López (COP)

  • Magallanes vs. Deportes Antofagasta, 18:00 horas. Estadio Municipal de San Bernardo.
  • San Marcos de Arica vs. San Luis de Quillota, 18:00 horas. Estadio "Carlos Dittborn".
  • Unión San Felipe vs. Unión Española, 18:00 horas. Estadio Municipal de San Felipe.
  • Deportes Santa Cruz vs. Rangers, 18:00 horas. Estadio "Joaquín Muñoz".
  • Cobreloa vs. Deportes Puerto Montt, 18:00 horas.
  • Deportes Recoleta vs. Deportes Iquique, 20:30 horas. Estadio Municipal de La Pintana.

Domingo 30 de octubre

  • Curicó Unido 4-1 Deportes Temuco. Finalizado Estadio La Granja.

1-0: 24' Antonio Ramírez (CUR); 2-0: 29' Jorge Caroca (CUR); 3-0: 34' Leandro Benegas (CUR); 4-0: 40' Jorge Caroca (CUR); 4-1: 88' Diego Buonanotte, de penal (TEM)

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12:23 - | El partido en Valparaíso se detiene por problemas de salud de un hincha en las gradas. El cuerpo médico de Santiago Wanderers acude a la tribuna Andes del Estadio "Elías Figueroa"

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12:00 - | ¡SE JUEGA EN VALPARAÍSO! Santiago Wanderers recibe a Deportes Copiapó por la última fecha de la Liga de Ascenso

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