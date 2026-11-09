20:34 - | ¡Ovación! Vozinha es presentado y recibe un gran apoyo del pueblo albo

20:31 - | Ahora entran los jugadores, también con gorros chilotes. Felipe Raipán lidera el grupo de juveniles

20:30 - | ¡CON GORRO CHILOTE! Fernando Ortiz y su cuerpo técnico son los primeros en ingresar para recibir la ovación de la fanaticada colocolina en el Monumental

20:28 - | Finaliza el show de Leo Rey. En segundos se viene el plantel de Colo Colo

20:25 - | Aprovechando su estancia en Chile por la fecha FIFA con La Roja, Lucas Cepeda llegó al estadio Uno nunca se olvida de donde fue feliz. Bienvenido a tu casa Lucas Cepeda %uD83E%uDD1F%uD83C%uDFFD%uD83C%uDFC1 #VamosColoColo https://t.co/rO9rAntqiS — Pedro (@Elfo81_13) November 9, 2026

20:17 - | Nuestro periodista Rodrigo Gómez nos cuenta que en la previa de la celebración de Colo Colo se lanzaron gases lacrimógenas fuera del Monumental por la intención de hinchas de ingresar sin entradas. Además, un grupo rompió la reja que separa las tribunas Cordillera y Galvarino

20:16 - | Mientras el cantante sigue con su presentación, ingresan juveniles del club a la cancha

20:15 - | Revisa cómo fue el ingreso de Leo Rey [VIDEO] Leo Rey se sumó a la celebración de Colo Colo con un grito a "Chunchítico" https://t.co/D0tO99tWPs https://t.co/DpALAQaGto — Cooperativa (@Cooperativa) November 9, 2026

19:56 - | Tras un par de temas, Leo Rey retomó su frase habitual contra Alexítico. Continúa la presentación del exLa Noche en Pedrero

19:45 - | ¡Leo Rey dijo la frase, pero con un cambio! El cantante de cumbia adaptó su entrada para la celebración de Colo Colo: "Ch..., chunchítico"

19:43 - | ¡BRÍGIDOOO! Leo Rey sale a la cancha del Estadio Monumental para encender al público en la celebración de Colo Colo por su estrella 35

19:20 - | ¡Comienza oficialmente la celebración! Tita Ureta y Mario Velasco salen a la cancha del Monumental como los presentadores de la fiesta por el título de Colo Colo

19:18 - | El sector Arica del Monumental ya se llenó; Coridllera, Tucapel y Lautaro están a punto. Océano sigue con público ubicándose, mientras el sector sur (Galvarino, Magallanes y Caupolicán) tienen poca gente

19:08 - | Ahora planteles juveniles de Colo Colo hacen una vuelta alrededor de la cancha, junto a una batucada

19:02 - | Las galerías ya tienen una buena cantidad de gente, pero el público sigue llegando para completar el aforo. Ya se presentó El Bloque 8

18:38 - | Comienzan las presentaciones musicales previas a la celebración de Colo Colo con la copa: La banda de hinchas CofraBand abren las acciones en el escenario

17:57 - | El escenario ya está montado, alistándose los últimos detalles. En la señal de TNT Sports lo confirman: Finalmente el evento arrancará a las 19:00

17:43 - | Aún es poca la gente que ha llegado a Pedrero. Según la programación de TNT Sports, que transmitirá la celebración, finalmente arrancará a las 19:00 horas y no a las 18:00 (como se anunció en las redes sociales de Colo Colo) ni las 18:30 (como figura en Punto Ticket)

17:05 - | Las puertas se abren en Pedrero y Colo Colo palpita el evento anunciando a Leo Rey como plato fuerte ¡EL MÁS BRIGIDOOOOOOOOOOOO! %uD83E%uDD1F%uD83C%uDFFB3%uFE0F%u20E35%uFE0F%u20E3%u2B50%uFE0F Leo Rey estará presente en el Estadio Monumental para ponerle todo el ritmo a nuestra celebración por la estrella 35 %uD83D%uDD25%uD83E%uDD2A ¡Que se prepare el pueblo albo, que esto será una fiesta! %uD83C%uDFDF%uFE0F%uD83E%uDD0D%uD83D%uDDA4 #CAMPEON35 https://t.co/p8eBQ4GSl3 — Colo-Colo (@ColoColo) November 9, 2026

16:07 - | El evento en Pedrero contará con doble transmisión televisiva ¿Cuándo y dónde ver la celebración por el título de Colo Colo en el Monumental? https://t.co/ylHO6opeJd https://t.co/jzAGpR1EWi — Cooperativa (@Cooperativa) November 9, 2026