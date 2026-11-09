Colo Colo celebra su estrella 35 en el Estadio Monumental
El cuadro albo se coronó campeón de la Liga de Primera 2026.
El cuadro albo se coronó campeón de la Liga de Primera 2026.
20:34 - | ¡Ovación! Vozinha es presentado y recibe un gran apoyo del pueblo albo
20:31 - | Ahora entran los jugadores, también con gorros chilotes. Felipe Raipán lidera el grupo de juveniles
20:30 - | ¡CON GORRO CHILOTE! Fernando Ortiz y su cuerpo técnico son los primeros en ingresar para recibir la ovación de la fanaticada colocolina en el Monumental
20:28 - | Finaliza el show de Leo Rey. En segundos se viene el plantel de Colo Colo
20:25 - | Aprovechando su estancia en Chile por la fecha FIFA con La Roja, Lucas Cepeda llegó al estadio
Uno nunca se olvida de donde fue feliz. Bienvenido a tu casa Lucas Cepeda %uD83E%uDD1F%uD83C%uDFFD%uD83C%uDFC1 #VamosColoColo https://t.co/rO9rAntqiS— Pedro (@Elfo81_13) November 9, 2026
20:17 - | Nuestro periodista Rodrigo Gómez nos cuenta que en la previa de la celebración de Colo Colo se lanzaron gases lacrimógenas fuera del Monumental por la intención de hinchas de ingresar sin entradas. Además, un grupo rompió la reja que separa las tribunas Cordillera y Galvarino
20:16 - | Mientras el cantante sigue con su presentación, ingresan juveniles del club a la cancha
20:15 - | Revisa cómo fue el ingreso de Leo Rey
[VIDEO] Leo Rey se sumó a la celebración de Colo Colo con un grito a "Chunchítico" https://t.co/D0tO99tWPs https://t.co/DpALAQaGto— Cooperativa (@Cooperativa) November 9, 2026
19:56 - | Tras un par de temas, Leo Rey retomó su frase habitual contra Alexítico. Continúa la presentación del exLa Noche en Pedrero
19:45 - | ¡Leo Rey dijo la frase, pero con un cambio! El cantante de cumbia adaptó su entrada para la celebración de Colo Colo: "Ch..., chunchítico"
19:43 - | ¡BRÍGIDOOO! Leo Rey sale a la cancha del Estadio Monumental para encender al público en la celebración de Colo Colo por su estrella 35
19:20 - | ¡Comienza oficialmente la celebración! Tita Ureta y Mario Velasco salen a la cancha del Monumental como los presentadores de la fiesta por el título de Colo Colo
19:18 - | El sector Arica del Monumental ya se llenó; Coridllera, Tucapel y Lautaro están a punto. Océano sigue con público ubicándose, mientras el sector sur (Galvarino, Magallanes y Caupolicán) tienen poca gente
19:08 - | Ahora planteles juveniles de Colo Colo hacen una vuelta alrededor de la cancha, junto a una batucada
19:02 - | Las galerías ya tienen una buena cantidad de gente, pero el público sigue llegando para completar el aforo. Ya se presentó El Bloque 8
18:38 - | Comienzan las presentaciones musicales previas a la celebración de Colo Colo con la copa: La banda de hinchas CofraBand abren las acciones en el escenario
17:57 - | El escenario ya está montado, alistándose los últimos detalles. En la señal de TNT Sports lo confirman: Finalmente el evento arrancará a las 19:00
17:43 - | Aún es poca la gente que ha llegado a Pedrero. Según la programación de TNT Sports, que transmitirá la celebración, finalmente arrancará a las 19:00 horas y no a las 18:00 (como se anunció en las redes sociales de Colo Colo) ni las 18:30 (como figura en Punto Ticket)
17:05 - | Las puertas se abren en Pedrero y Colo Colo palpita el evento anunciando a Leo Rey como plato fuerte
¡EL MÁS BRIGIDOOOOOOOOOOOO! %uD83E%uDD1F%uD83C%uDFFB3%uFE0F%u20E35%uFE0F%u20E3%u2B50%uFE0F Leo Rey estará presente en el Estadio Monumental para ponerle todo el ritmo a nuestra celebración por la estrella 35 %uD83D%uDD25%uD83E%uDD2A ¡Que se prepare el pueblo albo, que esto será una fiesta! %uD83C%uDFDF%uFE0F%uD83E%uDD0D%uD83D%uDDA4 #CAMPEON35 https://t.co/p8eBQ4GSl3— Colo-Colo (@ColoColo) November 9, 2026
16:07 - | El evento en Pedrero contará con doble transmisión televisiva
¿Cuándo y dónde ver la celebración por el título de Colo Colo en el Monumental? https://t.co/ylHO6opeJd https://t.co/jzAGpR1EWi— Cooperativa (@Cooperativa) November 9, 2026
15:29 - | La apertura de puertas en Macul será a las 17:00 horas, y el inicio de la celebración será a las 18:00 horas.
15:28 - | Ya está disponible el canje de entradas para la celebración que realizará Colo Colo en el Monumental, por la estrella 35 conseguida en la Liga de Primera 2026