De la mano de Campos López: La épica reacción de La Calera ante O’Higgins
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Con Matías Campos López marcando en el último suspiro del partido, Unión La Calera protagonizó una notable igualdad ante O'Higgins tras ir tres goles abajo, en un duelo lleno de emociones por la séptima fecha de la Liga de Primera.
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