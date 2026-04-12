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Diego Céspedes lideró el triunfo agónico de Ñublense sobre la U en el "Nelson Oyarzún"

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El volante chileno Diego Céspedes lideró el triunfo agónico 1-0 de Ñublense ante Universidad de Chile, al anotar el único gol del encuentro disputado en el Estadio "Nelson Oyarzún" por la novena fecha de la Liga de Primera.

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