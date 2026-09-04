El paso de Sam Rockwell y John Malkovich por Rapa Nui para "Wild Horse Nine"
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En 2025 Sam Rockwell y John Malkovich pasaron varias semanas en Rapa Nui para el rodaje de la película "Wild Horse Nine", que en noviembre llegará a los cines con Mariana Di Girolamo también en el elenco.
Durante su estadía los actores alojaron en el Nayara Hangaroa, uno de los hoteles más prestigiosos de la isla. Allí los artistas pudieron mantener sus rutinas de ejercicio y pudieron descansar entre la grabación de las escenas.
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