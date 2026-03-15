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En una jornada de intensa lluvia en la región del Biobío, Universidad de Concepción logró un agónico triunfo de 1-0 ante Palestino por la séptima fecha de la Liga de Primera, gracias a la conquista de Antonio Díaz al minuto 90+3' de juego.
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