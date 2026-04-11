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Palestino volvió al triunfo tras seis partidos consecutivos tras vencer a Limache

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Palestino cortó una racha de seis partidos consecutivos sin ganar tras imponerse 1-0 a Deportes Limache en el Estadio Municipal de La Cisterna por la novena fecha de la Liga de Primera. El único tanto del encuentro fue anotado por Nelson Da Silva, que posterior al gol se fue expulsado.

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