Palestino volvió al triunfo tras seis partidos consecutivos tras vencer a Limache
Publicado:
Fotos Destacadas
Jeisson Vargas anotó el primer gol de tiro libre en el torneo y guio a La Serena ante Everton
Audax sumó su cuarta derrota consecutiva tras caer ante la UC en La Florida
Universidad Católica estrenó su tercera camiseta en el duelo ante Audax Italiano
Fotos Recientes
La formación de la U para visitar a Ñublense en Chillán
Palestino volvió al triunfo tras seis partidos consecutivos tras vencer a Limache
Protesta en Londres a favor de Palestina terminó con más de 500 detenidos
Palestino cortó una racha de seis partidos consecutivos sin ganar tras imponerse 1-0 a Deportes Limache en el Estadio Municipal de La Cisterna por la novena fecha de la Liga de Primera. El único tanto del encuentro fue anotado por Nelson Da Silva, que posterior al gol se fue expulsado.
Suscríbete a nuestro newsletter
Relacionados