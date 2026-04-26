Resumen: Colo Colo alcanzó a Limache en la cima y la U se quedó con el clásico ante la UC

La fecha 11 de la Liga de Primera se desarrolló en su totalidad y estuvo marcada por un Colo Colo que se ubicó líder junto a Deportes Limache tras aprovechar el enredo "cervecero", además del clásico que terminó en victoria de Universidad de Chile ante Universidad Católica.

Limache llegaba como único puntero, pero rescató un empate 2-2 ante Audax Italiano que a la postre resultaría insuficiente para sostener su posición. Por el lado floridano, sufrieron cuatro lesiones que incluyeron la grave fractura de tobillo de Nicolás Aedo.

El "Cacique" sufrió de sobremanera para sacarle réditos al resultado que se dio en La Florida, pues tuvo que esperar hasta el último minuto para vencer por 2-1 a Universidad de Concepción y así igualar los 21 puntos de los también apodados "tomateros".

Si bien Limache está arriba por diferencia de gol, los albos aún tienen la opción de recuperar el liderato exclusivo si ganan el partido pendiente que tienen con Coquimbo Unido, agendado para el domingo 3 de mayo.

Fuera de la lucha por el primer lugar, el partido excluyente de la jornada fue el clásico en un Estadio Nacional lleno. Allí, la U hizo sentir su localía y amargó a los "cruzados" por 1-0, con el primer gol de Juan Martín Lucero con la camiseta azul.

Gracias a aquel resultado, ambas universidades cierran la zona de Copa Sudamericana con 17 puntos.

Solos dos unidades más arriba se ubicó O'Higgins gracias a un 0-2 sobre Ñublense, empañado por posteriores incidentes en Chillán por violentos intercambios entre barras.

También con 19 puntos, pero en el tercer puesto, terminó Huachipato. Los "acereros" quedaron rezagados de los punteros con un empate sin goles frente a Deportes La Serena.

Todos los mencionados duelos se dieron durante el fin de semana, pero la jornada empezó mucho antes, el jueves 23 de abril con el triunfo de Deportes Concepción ante Palestino en La Cisterna; escenario que le costó el puesto a Cristián "La Nona" Muñoz como DT tetracolor para ser reemplazado por Guillermo Farré.

El punto fue un tanque de oxígeno para los lilas, que recortaron distancia en el fondo ya que Unión La Calera –penúltimo de la tabla– cayó por 2-1 ante Coquimbo Unido.

La jornada se cerró con el revitalizador festejo de Everton por 3-1 ante Cobresal, que sigue en caída libre con su sexta caída al hilo y fuera de la zona de descenso únicamente por la diferencia de gol.

Ahora la Primera División entrará en un receso de dos semanas para dar paso a la Copa de la Liga, regresando para el fin de semana del 16 de mayo.

Los resultados de la undécima fecha:

Tabla de posiciones:

Goleadores:

Programación de la duodécima fecha:

Viernes 15 de mayo

Palestino vs. Deportes La Serena. 20:00 horas. Estadio Santa Laura.

20:00 horas. Estadio Santa Laura. Coquimbo Unido vs. Audax Italiano. 20:00 horas. Estadio Municipal "Francisco Sánchez Rumoroso".

Sábado 16 de mayo

O'Higgins vs. Universidad de Concepción. 17:30 horas. Estadio El Teniente.

17:30 horas. Estadio El Teniente. Deportes Limache vs. Universidad Católica. 20:00 horas. Estadio Municipal "Lucio Fariña Fernández" de Quillota.

Domingo 17 de mayo

Huachipato vs. Unión La Calera. 12:30 horas. Estadio Huachipato.

12:30 horas. Estadio Huachipato. Cobresal vs. Universidad de Chile. 15:00 horas. Estadio El Cobre.

15:00 horas. Estadio El Cobre. Colo Colo vs. Ñublense. 17:30 horas. Estadio Monumental.

17:30 horas. Estadio Monumental. Deportes Concepción vs. Everton. 20:00 horas. Estadio "Ester Roa Rebolledo".

Así se juega el torneo

La Liga de Primera se desarrollará en dos ruedas de 15 fechas cada una, debiendo al finalizar el torneo anual haber completado 30 fechas, que se disputarán en la modalidad todos contra todos.

- Clasificación a copas internacionales:

Clasificarán a la Copa CONMEBOL Libertadores 2027:

a) El Club que resulte primero en la tabla de posiciones del Campeonato, el que se denominará para estos efectos: CHILE 1.

b) El Club que resulte segundo en la tabla de posiciones del Campeonato, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 82° de las presentes Bases, el que se denominará para estos efectos: CHILE 2.

c) El Club que resulte campeón de la Copa de la Liga 2026: CHILE 3.

d) El club que resulte ganador del partido único que disputarán el club que obtenga el tercer lugar de la tabla de posiciones del Campeonato Nacional de Primera División 2026, conforme al artículo 82°; frente al club campeón de la Copa Chile 2026. El ganador de dicho partido se denominará CHILE 4

Clasificarán a la Copa CONMEBOL Sudamericana 2027:

a) El Club que resulte cuarto en la tabla de posiciones del Campeonato, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 82° de las presentes Bases, el que se denominará para estos efectos: Chile 1.

b) El Club que resulte quinto en la tabla de posiciones del Campeonato, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 82° de las presentes Bases, el que se denominará para estos efectos: Chile 2.

c) El Club que resulte sexto en la tabla de posiciones del Campeonato, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 82° de las presentes Bases, el que se denominará para estos efectos: Chile 3.

d) El Club que resulte perdedor del partido único que disputarán el club que obtenga el tercer lugar de la tabla de posiciones del Campeonato Nacional de Primera División 2026, conforme al artículo 82°; frente al club campeón de la Copa Chile 2026. El ganador de dicho partido se denominará CHILE 4

Ningún club podrá clasificar simultáneamente a la Libertadores y a la Sudamericana en una misma temporada.

Atendido que el tercer cupo de clasificación a la Libertadores corresponde al club campeón de la Copa de la Liga 2026, la ANFP detalló en las bases del campeonato reglas para resolver duplicidades de clasificación.