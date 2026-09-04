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Betis de Pellegrini le quitó el invicto a Real Madrid con gol de Parrott y un penal atajado a Mbappé

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Real Betis de Manuel Pellegrini logró un gran triunfo de 1-0 sobre el Real Madrid de José Mourinho, rompiendo con el invicto "merengue" en la cuarta fecha de la liga española gracias al solitario gol de Troy Parrott (81') y el agónico penal atajado por Alvaro Valles a Kylian Mbappé en los descuentos (90+4').

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