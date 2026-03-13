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Liverpool presentó una vistosa camiseta vintage

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El club inglés Liverpool sacó su nueva indumentaria inspirada en la icónica equipación que los Reds usaron en la temporada 1995/1996.

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