Liverpool presentó una vistosa camiseta vintage
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El club inglés Liverpool sacó su nueva indumentaria inspirada en la icónica equipación que los Reds usaron en la temporada 1995/1996.
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