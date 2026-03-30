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"Identidad": Los detalles de la nueva camiseta conmemorativa de Palestino

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Palestino presentó su cuarta indumentaria de 2026 inspirada en la bandera del país de Medio Oriente que le da su nombre, destacando la "identidad" del diseño en el lanzamiento que se dio este lunes 30 de marzo en conmemoración del Día de la Tierra Palestina.

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