La desazón de La Roja tras la dura caída ante Nueva Zelanda en Auckland
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La Roja sumó muchas dudas este lunes y sufrió una desazón tras perder por 4-1 ante Nueva Zelanda en el Eden Park de Auckland, en el cierre de la gira en el país oceánico, en el marco del FIFA Series de marzo. El único descuento de Chile fue de Gonzalo Tapia.
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