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México contó con el poder goleador de Quiñones y Jiménez para despachar a Ecuador en el Azteca

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La Selección de México derrotó 2-0 a su similar de Ecuador este martes en el Estadio Azteca, concretando su paso a los octavos de final del Mundial.

Con goles de Julián Quiñones y Raúl Jiménez, el equipo local garantizó su lugar en la siguiente fase, donde volverá a tener actividad el próximo 5 de julio frente al ganador del cruce entre Inglaterra y la República Democrática del Congo.

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