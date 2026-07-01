La Selección de México derrotó 2-0 a su similar de Ecuador este martes en el Estadio Azteca, concretando su paso a los octavos de final del Mundial.

Con goles de Julián Quiñones y Raúl Jiménez, el equipo local garantizó su lugar en la siguiente fase, donde volverá a tener actividad el próximo 5 de julio frente al ganador del cruce entre Inglaterra y la República Democrática del Congo.

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