Bomberos de Chile lanzó oficialmente la Feria Internacional de Bomberos (FIBOM 2026) en el marco del Día Nacional del Bombero, conmemoración que contó con la presencia del subsecretario del Interior, Máximo Pavez.

Durante la jornada se hico una demostración de una emergencia en vivo, en la que voluntarios ejecutaran un operativo de control de un incendio vehicular utilizando equipamiento y técnicas de última generación.

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