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Tópicos: Deportes | Fútbol | Selección chilena

La Roja afronta su primer amistoso ante Colombia en Cali

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Sigue los detalles del partido de La Roja en Cooperativa.cl.

La Roja afronta su primer amistoso ante Colombia en Cali
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Este viernes, La Roja inicia su fecha FIFA con el primero de sus dos amistosos contra Colombia, arrancando como forastero en Cali.

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