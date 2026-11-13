La Roja afronta su primer amistoso ante Colombia en Cali
Sigue los detalles del partido de La Roja en Cooperativa.cl.
Sigue los detalles del partido de La Roja en Cooperativa.cl.
Este viernes, La Roja inicia su fecha FIFA con el primero de sus dos amistosos contra Colombia, arrancando como forastero en Cali.
12:29 - | Revisa la última oncena que probó Córdova en los entrenamientos
[FOTOS] La formación de La Roja para el amistoso ante Colombia en Cali https://t.co/n3d9isbGxR https://t.co/FXvqHhWFAl— Cooperativa (@Cooperativa) November 13, 2026
11:48 - | Todas las emociones del encuentro estarán en la señal de Cooperativa Deportes
10:27 - | [PREVIA] Revisa cómo llegan ambos equipos
La Roja de Nicolás Córdova mide su nivel en el primer desafío amistoso contra Colombia https://t.co/NsJLBEzSOW https://t.co/B2TmcyRxh3%u2014 Cooperativa (@Cooperativa) November 13, 2026
08:21 - | Así anunció La Roja el partido de esta noche
Relacionados
Marcador Virtual: Colombia vs. Chile
La agenda de La Roja en el Mundial Sub 17 Catar 2026
Será rival de Chile: República Dominicana reemplazará a EE.UU. en el Mundial sub 17
¿Cuándo y dónde ver el primer amistoso de La Roja y Colombia en la fecha FIFA?
Lo + de DeportesLeído
Así quedó la tabla del Ascenso tras fallos en los casos de San Marcos y Puerto Montt
"Me cansé de sentir vergüenza": La publicación de Bravo que generó incertidumbre
Liquidador de Sartor definió los siete nuevos directores que asumirán en Azul Azul
Las claves en la negociación para la renovación de Charles Aránguiz en la U
Nicolás Córdova participó armando jugadas en un nuevo entrenamiento de La Roja
¿Marcelo Salas es candidato a la presidencia de la Federación?